Torino, donna aggredita in casa dal compagno: arrestato

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti giovedì scorso, poco dopo le 19, in zona Madonna di Campagna, per una segnalazione di una lite tra conviventi. Giunti sul posto, si sono imbattuti in una donna che li aspettava in lacrime sull’uscio della propria abitazione.

Agli agenti, la vittima ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno il quale, sotto effetto di sostanze alcoliche, aveva iniziato ad insultarla per poi colpirla e spingerla contro un portafinestra. Quando la donna ha tentato di liberarsi dalla presa, ecco che l’uomo l’ha bloccata per poi schiaffeggiarla.

Successivamente la vittima ha denunciato altri episodi passati: che era stata minacciata di morte con un coltello da cucina perché il compagno aveva trovato il suo cellulare occupato o di quando le aveva sbattuto ripetute volte la testa contro il poggiatesta della loro auto solo perché aveva deciso di mettersi alla guida. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.