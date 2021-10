Torino, domani torna Fridays For Future: “In piazza per chiedere impegno al nuovo sindaco”

Domani nuova manifestazione in centro a Torino di Fridays For Future. Venerdì 22 ottobre il movimento scende di nuovo in piazza in tutto il mondo. L’appuntamento è fissato per le 15 in piazza Palazzo di Città, poi il corteo si sposterà in piazza Castello verso le 16.30.

Dal globale…

Gli organizzatori fanno sapere che “venerdì manifesteremo per chiedere decisioni radicali alla COP26, che si terrà a Glasgow tra due settimane, dove i governi del mondo dovranno rispettare le loro promesse per difendere le condizioni di vita attuali e future”.

… al locale

Attenzione particolare anche alla città: “Torino da pochi giorni ha una nuova amministrazione. Saremo in piazza per far capire fin da subito al nuovo sindaco che sulle tematiche ambientali non accetteremo compromessi al ribasso. Da ieri Torino ha di nuovo superato il limite di giornate con inquinamento fuori controllo: siamo stufi di dover respirare un’aria malsana per quaranta o cinquanta giorni all’anno”.