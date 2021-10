Torino, domani il giuramento di 217 Allievi carabinieri e il conferimento degli Alamari

Domani, giovedì 21 ottobre, nella storica cornice della caserma “Cernaia” di Torino, sede della Scuola Allievi Carabinieri, alla presenza del Comandante della Legione Allievi Carabinieri, Carlo Cerrina, del Comandante della Scuola, Giovanni Spirito, e al cospetto della Bandiera d’Istituto, avrà luogo il Giuramento Solenne degli Allievi del 140° Corso Carabinieri, preceduto dall’altrettanto importante “Conferimento degli Alamari”, simbolo d’appartenenza all’Arma dei Carabinieri.

Il Corso, frequentato da 217 giovani (181 uomini e 36 donne) provenienti da tutta Italia e suddiviso in cicli a causa dell’emergenza sanitaria per garantire il distanziamento sociale, ha visto l’impegno degli Allievi per il superamento di diversi esami tecnico-professionali, prove fisiche e la frequenza delle Aule del Tribunale di Torino e le visite alla Casa Circondariale “Lorusso – Cotugno”.

La cerimonia, per le esigenze di sicurezza relative alle disposizioni per prevenire e contrastare la nota pandemia, si svolgerà alla presenza delle principali Autorità locali ma senza la presenza dei familiari degli allievi, i quali potranno guardare la cerimonia registrata, in differita, sul sito web dell’Arma dei Carabinieri.

LEGGI ANCHE:

No al vaccino e niente tampone: sospesi oltre 300 autisti del Gtt