Torino: disperata, pensa di farla finita gettandosi nello Stura. Arrivano i poliziotti e la salvano

L’immediato intervento della polizia ha probabilmente scongiurato il peggio. E’ lunedì sera e un passante segnala la presenza di una donna in lacrime nel parco Stura Sud di corso Giulio Cesare, a Torino. La signora è in ginocchio per terra e sta piangendo, proprio nei pressi delle sponde del fiume, sotto il Ponte Ferdinando di Savoia.

Una pattuglia della Squadra Volante perlustra l’area segnalata, non senza difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo. Poi scorgono in lontananza una sagoma: è proprio quella di una donna. Gli agenti, con molta cautela, le si avvicinano: lei appare in stato confusionale e, solo all’ultimo, quando sono abbastanza vicini, le rivolgono la parola e la salvano con un gesto fulmineo.

La donna, davanti ai poliziotti accorsi ad aiutarla, scoppia in un pianto liberatorio: confida loro di aver pensato ad un gesto estremo per gravi motivi di natura personale che la affliggono da mesi.

Gli agenti riescono ad allontanarla dalla riva del fiume e la fanno accomodare all’interno dell’auto di servizio, al riparo dalle intemperie. Poco dopo, giunge sul posto il 118 che provvede ad accompagnare la donna in ospedale.

