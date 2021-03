Torino, discarica abusiva nella ditta rifiuti: titolare denunciato [IL VIDEO]

Nel corso di una operazione di servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale, i carabinieri di Susa, in collaborazione con i carabinieri del Gruppo Forestale di Torino, hanno denunciato il titolare di una ditta di stoccaggio e smaltimento di rifiuti in cui è stata riscontrata una gestione illecita di quelli pericolosi, come lo smaltimento tramite combustione di liquidi oleosi e materiali plastici, e la presenza di lavoratori in nero. L’area è stata sottoposta a sequestro.

Un arresto

Nel corso della stessa operazione, i carabinieri hanno bloccato un 26enne sottoposto agli arresti domiciliari trovato all’esterno di un bar ed hanno denunciato altre tre persone che si sono rese responsabili rispettivamente di possesso di 15 grammi di marijuana, guida con patente internazionale contraffatta e guida in stato di ebrezza.