Torino, disagi per festa in strada. La denuncia: “I soliti anarchici, fanno ciò che vogliono” [FOTO e VIDEO]

Disagi nella tarda serata di ieri nel quartiere Aurora, a Torino: un gruppo folto di giovani ha organizzato una vera e propria festa in strada, in corso Giulio Cesare, creando non pochi disturbi ai residenti ed al traffico in zona.

LA DENUNCIA: “I SOLITI ANARCHICI”

A denunciare il tutto alcuni video postati sui social e riproposti da Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7: “Si tratta dei soliti anarchici, che fanno ciò che vogliono, ballano e sentono musica. E’ ora di dire basta, Aurora non merita questi disagi continui. Chiederò quanto prima un incontro con il Prefetto, tanti di loro hanno anche occupato la palazzina di via Bersezio creando disagi ai vicini di casa. E’ ora di ristabilire le regole di civile convivenza, le Autorità di Torino devono provvedere”.

MONTARULI (FDI): “CI AUGURIAMO SI TORNI A SITUAZIONE DI LEGALITÀ”

Ad esprimersi sulla situazione anche il deputato Fdi Augusta Montaruli: “Attendiamo ancora dal ministro Lamorgese lo sgombero del nuovo stabile occupato. Ci auguriamo che al più presto si torni ad una situazione di legalità nel quartiere e di rispetto per i residenti”.