Torino, denunciato per frode telematica il clochard con le carte di credito

Quando si è accorto della presenza della polizia, ha accelerato il passo. Una volta fermato, in via Nizza, a Torino, ha raccontato di essere appena uscito dal dormitorio in quanto senza fissa dimora. Poi, però, sono emersi i numeri precedenti, per la maggior parte truffe, e una nota di rintraccio.

LA TRUFFA DEL CLOCHARD

Lo scorso novembre, una donna lo aveva denunciato per una frode telematica da 5mila euro, a seguito di un addebito in conto corrente intestato al ‘clochard’, un italiano di 33 anni. Da ulteriori accertamenti effettuati dagli agenti del commissariato San Secondo, è risultato essere titolare di due carte di credito. Il 33enne è stato indagato per frode informatica.

