Torino, denunciata sedicente guaritrice: prometteva di curare le malattie modificando il DNA [VIDEO]

Si spacciava per una guaritrice in grado di intervenire sul DNA umano, modificandone “dati e coordinate” e restituendo in questo modo le corrette sequenze del patrimonio genetico attraverso un “pannello di controllo dell’interfaccia olografica umana”.

300 ADEPTI

“Marie”, così come si faceva chiamare la donna, è stata individuata dalla Polizia di Stato di Torino, che ha accertato come, dopo complesse indagini coordinate dalla dottoressa Badellino della Procura della Repubblica, grazie al passaparola attraverso i social network, Marie avesse creato in pochi mesi una rete di circa 300 adepti che si rivolgevano a lei per curare svariate patologie.

IL PROGRAMMA DI “MARIE”

Il processo di “recupero dati”, attraverso il quale la sedicente Marie esercitava una forte pressione psicologica ai suoi “pazienti”, aveva una durata di circa nove mesi, con tre cicli di tre mesi ciascuno. In questo lungo periodo di tempo, Marie accresceva la pressione psicologica con rimproveri ed accuse ai pazienti di non eseguire correttamente i punti del “programma”, come quello di l’oberarsi dai beni materiali che, a dire della donna, li avrebbero allontanati dalla guarigione.

AVVERSIONE ALLE CURE TRADIZIONALI

In altre occasioni la donna si è mostrata in netto contrasto verso le cure tradizionali e diverse volte ha invitato i suoi “adepti” a cessare i trattamenti (anche quando questi rappresentavano cure salvavita). Perquisiti anche altri collaboratori della donna, molto attivi nelle chat e nelle attività di raccolta dei fondi per attività apparentemente benefiche, sulle quali sono in corso gli approfondimenti degli inquirenti.

LA DENUNCIA

Oltre a un copioso materiale cartaceo. manoscritti e testi esoterici, sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici. La donna è stata denunciata per truffa, circonvenzione d’incapace e esercizio abusivo della professione medica.