Torino, delitto di Halloween: Oste condannato all’ergastolo. La madre di Melis: “Giustizia è fatta” [VIDEO]

Roberto Oste, barista di 62 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Massimo Melis, operatore della Croce verde freddato con un colpo di pistola la sera del 31 ottobre 2021 mentre si trovava nella propria auto in via Gottardo, a Torino. Lo ha sentenziato, oggi, la Corte di assise.

La madre di Melis: “Giustizia è fatta”

“E’ stato un anno terribile per noi – ha commentato la madre di Melis dopo la sentenza -. Spero che adesso lui – da lassù – mi conforti e mi aiuti a tirare avanti. Giustizia è fatta: sicuramente in questo momento è qui con noi”.

Le parole della mamma e della sorella di Massimo Melis, IL VIDEO (di Antonino Di Marco):