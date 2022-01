Torino, danneggia le auto in sosta e aggredisce un disabile per rapinarlo: arrestato

Lo scorso lunedì sera, gli agenti della Squadra Volante, accorsi in via Lauro Rossi, a Torino, per la segnalazione di una persona intenta a danneggiare delle auto in sosta, hanno arrestato un romeno di 21 anni. Dopo aver colpito con dei calci e aver rotto gli specchietti di due auto parcheggiate, il giovane ha anche aggredito un disabile con l’intento di rapinarlo.

Impossibilitata a difendersi, la vittima ha riportato ferite guaribili in 5 giorni. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha posto fine alla violenza. Il 21enne, con precedenti, è stato ammanettato per lesioni personali aggravate, tentata rapina e danneggiamento aggravato.

LEGGI ANCHE:

Barriera di Milano, blitz della Digos: sgomberata palazzina occupata dagli anarchici [FOTO E VIDEO]