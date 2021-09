Torino, dal 14 al 18 ottobre torna in presenza il Salone Internazionale del Libro [VIDEO]

E’ stata presentata, oggi, la 33a edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà – in presenza – dal 14 al 18 ottobre a Lingotto Fiere. E avrà come tema ‘Vita Supernova‘. “La Supernova è una stella che esplode. Che potrebbe illuminare il futuro, renderlo accecante. Come sarà il nostro futuro proveremo a capirlo insieme ad alcune delle menti più brillanti del mondo che saranno a Torino” ha commentato il direttore Nicola Lagioia.

Si è rivelata vincente l’idea di rinviare l’evento a ottobre. Perché la riapertura delle frontiere ha fatto cambiare volto in corsa alla rassegna. Ora, molto più internazionale. Lagioia ringrazia gli editori “che hanno dimostrato di voler scommettere sul Salone. Sì, perché questo non è un festival ma una fiera: si sono dovuti mobilitare per acquistare e allestire uno stand”.

NICOLA LAGIOIA PRESENTA IL SALONE DEL LIBRO