Torino, da domani tornano i divieti antismog: limitazioni in 76 comuni

– Obbligo di utilizzare pellets certificato A1;

– Divieto di abbruciamento di materiale vegetale;

– Divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle;

– Divieto assoluto di combustioni all’aperto;

– Introduzione del limite a 18°C per le temperature negli edifici;

– Divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati;

– Divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto.