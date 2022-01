Torino, coppia di ladri sfila il portafogli dallo zaino di una donna che non demorde: entrambi in manette

L’hanno avvicinata alle spalle, mentre passeggiava su via Domodossola, a Torino, e le hanno aperto la cerniera dello zaino. Quando la vittima, una donna, si è voltata, ha visto due giovani, un ragazzo e una ragazza, dietro di lei.

Lui aveva in mano il suo portafogli e subito si è dato alla fuga. La vittima l’ha rincorso urlando di restituirgli il maltolto: a questo punto, il ladro ha lasciato cadere il portafogli allo scopo di farla smettere di gridare. In quel momento è passata una volante del commissariato San Donato che ha raggiunto i due complici: si tratta di un ventiquattrenne romeno e di una sua connazionale di 33 anni. Sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.

