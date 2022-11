Torino, controlli sulla linea 11: più di un viaggiatore su dieci senza biglietto

Questa mattina il personale di GTT, supportato dagli agenti della polizia locale, ha effettuato il primo di una serie di interventi programmati volti a verificare la validità dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi di trasporto pubblico urbano su alcune linee con maggiori criticità.

Il controllo odierno ha interessato la tratta della linea 11, lungo la quale sono state controllate dieci vetture, per un totale di 220 passeggeri, 23 dei quali sanzionati in quanto privi del biglietto. Grazie anche alla presenza della polizia locale, il servizio si è svolto in totale sicurezza e non si sono riscontrate particolari criticità.

