Torino, controlli sul territorio: 4 denunce e 2 arresti [VIDEO]

Nove cittadini stranieri sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per la verifica della loro posizione sul territorio Nazionale in seguito a un controllo in uno stabile di corso Brescia, da parte del personale del Commissariato Dora Vanchiglia: i controlli erano mirati a verificare le condizioni igienico-sanitarie e amministrative dei diversi ambienti dello stabile. Due di queste sono state denunciate in stato di libertà perché destinatarie di precedenti provvedimenti di espulsione. Due persone sono state denunciate dalla Polizia Municipale per allacci abusivi alla rete elettrica. Durante la bonifica delle soffitte, sono stati sequestrati a carico di ignoti una decina di grammi di hashish.

Inoltre, poche ore prima, due cittadini di nazionalità gabonese e senegalese, rispettivamente di 23 e 18 anni, sono stati arrestati perché sorpresi proprio proprio in prossimità del medesimo stabile con una quarantina di involucri termosaldati di eroina e cocaina. I giovani, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia specifici, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.