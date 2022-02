Torino, controlli nelle aree della movida: chiusi quattro locali

Misure anti Covid: nottata di controlli straordinari a Torino su disposizione del Questore nelle zone della movida.

I CONTROLLI

Le operazioni si sono focalizzate in zona San Salvario e piazza Vittorio Veneto, dove sono state riscontrate diverse irregolarità. Nello specifico, sono quattro gli esercizi commerciali che a seguito dei controlli sono stati chiusi per 5 giorni per la violazione delle norme volte al contenimento della pandemia.

QUATTRO LOCALI CHIUSI

Coinvolti i locali ubicati in via Matteo Pescatore, due in corso Marconi e l’ultimo in via San Tommaso. In tutti i casi è stata riscontrata la violazione dell’obbligo di indossare la mascherina.