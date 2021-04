Torino, controlli della polizia per il rispetto delle normative covid: 53enne denunciato

Era stato fermato da un a pattuglia del Comm.to Centro mentre percorreva via Carlo Ignazio Giulio per un semplice controllo ma l’uomo, cinquantatreenne con precedenti per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, nonché condanne per reati contro il patrimonio, si è dimostrato particolarmente insofferente ed agitato. Così è stato perquisito e trovato in possesso di una lama in metallo della lunghezza di circa 10 cm ed una tenaglia, sempre in metallo. E’ stato denunciato e sanzionato perché fuori dal proprio comune di residenza oltre il coprifuoco.