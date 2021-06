Torino, controlli della polizia: arrestato pusher senegalese

Pusher senegalese trovato in possesso di 10 involucri termosaldati di eroina, per un peso di 4 grammi: arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Si tratta di un cittadino senegalese di 32 anni, irregolare sul territorio italiano, che, lo scorso giovedì sera si trovava davanti a un bar di corso Emilia quando, alla vista della volante, si è introdotto con fare sospetto all’interno del locale. Per questo motivo gli agenti lo hanno fermato, trovandolo così in possesso della droga.