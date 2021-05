Continuano le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine.

Due pusher sono stati arrestati a Torino, nel quartiere Barriera Milano, perché trovati in possesso di 285 grammi di marijuana suddivisi in tre buste e oltre 3500 euro in contanti durante un controllo da parte dei carabinieri. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati materiali per il confezionamento dello stupefacente e altri 3350 euro in contanti.