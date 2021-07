Torino, controlli dei carabinieri: 5 persone arrestate

5 persone sono state arrestate dai Carabinieri in seguito alle operazioni di controllo del territorio.

ROSTA

A Rosta, un 24enne italiano è stato fermato insieme perché ritenuto responsabile di vari furti e di una estorsione, compiuta insieme e a de complici, ai danni di un commerciante. Il 24enne era già destinatario di un ordine di carcerazione: l’uomo deve scontare oltre nove anni di carcere per reati contro il patrimonio.

LUSERNA SAN GIOVANNI

A Luserna San Giovanni i carabinieri hanno arrestato un 36enne del posto ritenuto responsabile di ben 22 truffe online: l’uomo usava un sito internet specializzato in vendite online ma, una volta ricevuti i soldi, non consegnava la merce.

CIRIE’

A Ciriè un 43enne italiano è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: dovrà scontare tre anni in carcere.

TORINO

A Torino, in corso Marconi, quartiere San Salvario, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un cittadino della Guinea di 29 anni per spaccio: l’uomo è stato individuato da un carabiniere fuori servizio che ha subito allertato la Stazione che lo ha immediatamente fermato. Sempre a Torino, in corso Giulio Cesare, a Barriera Milano, i carabinieri hanno arrestato un cittadino gabonese di 30 anni, in Italia senza fissa dimora, per spaccio: l’uomo è stato colto mentre cedeva una dose di cocaina a un 52enne.