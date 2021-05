E’ stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di 1,5 kg di droga: si tratta di un pregiudicato residente a Nichelino, di trent’anni. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti 500 grammi di hashish, divisi in panetti e 1 kg di marijuana già confezionata in buste pronte per la vendita. Sequestrati anche 1.500 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività, nonché materiale per il confezionamento della stupefacente e un bilancino di precisione.