Torino, controlli antidroga: arrestato un pusher [FOTO e VIDEO]

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato un pusher.

A Canischio, nell’hinterland torinese, i carabinieri della Compagnia di Venaria hanno arrestato un italiano di 45 anni a seguito di una segnalazione da parte di cittadini che hanno notato un notevole via vai di persone, soprattutto giovani, da un condominio. Dopo una segnalazione da parte di alcuni cittadini di un grosso via vai di persone in un condominio, i militari dell’Arma sono intervenuti a casa del reo, trovandolo in possesso di 135 grammi di hashish, 189 grammi di marijuana, cinque piante di marijuana e un kit per il confezionamento delle dosi di droga. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e collocato ai domiciliari.

Nell’ambito della stessa attività di controllo, a Cuorgnè, a Torino, i carabinieri hanno trovato a casa di due incensurati due rivoltelle senza marca e che non risultano registrate nella banca dati. Le armi sono state sequestrate e i due uomini sono stati denunciati per possesso illegale di armi. Le armi verranno inviate al Ris di Parma per verificare se siano state eventualmente utilizzate per commettere reati.