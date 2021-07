Torino, controlli antidroga: arrestato pusher senegalese

Pusher arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: si tratta di un cittadino senegalese di 25 anni con numerosi precedenti per spaccio a suo carico nonchè una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’Aprile u.s. dal Tribunale di Torino pendente su di lui.

E’ successo lunedì sera, l’uomo percorreva corso Giulio Cesare in bicicletta quando, alla vista di una volante della Polizia poco distante, ha immediatamente svoltato su corso Sempione, destando i sospetti degli agenti che lo hanno inseguito e fermato poco più avanti. Alla richiesta degli operatori sulla motivazione del suo non fermarsi, lo stesso non preferiva parola e anzi iniziava a deglutire vistosamente più volte qualcosa che celava all’interno del cavo orale. Dalla successiva perquisizione in casa, gli agenti hanno rinvenuto materiale utile al confezionamento delle dosi.