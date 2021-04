Torino, scattano i controlli anti Covid: chiusi 3 locali, multate 19 persone

Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale per verificare il rispetto della normativa anticovid, i carabinieri hanno chiuso per 5 giorni tre esercizi commerciali e sanzionato 19 persone.

A Monteau da Po, nell’hinterland torinese, i carabinieri hanno sanzionato il proprietario di un bar che aveva consentito la consumazione all’interno a cinque avventori, anch’essi multati.

A Roure, in Val Chisone, stessa sorte è toccata al proprietario e agli avventori di un altro locale pubblico.

A Torino, nel quartiere Lingotto, i carabinieri hanno sanzionato il proprietario di un locale, già multato per inosservanza dei provvedimenti emanati per contenere la pandemia in atto. In questo caso all’arrivo dei militari i clienti, che stavano consumando all’interno, hanno provato a fuggire lasciando le consumazioni sul bancone, ma sono stati identificati.

In tutti e tre i casi è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura delle attività per 5 giorni.