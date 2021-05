Torino contestato al ritorno in città: tensioni tra tifosi e polizia [VIDEO]

Scatta la contestazione dei tifosi del Torino dopo la sconfitta per 4-1 contro lo Spezia, che fa seguito a quella interna per 7-0 contro il Milan. Un gruppo di sostenitori granata ha atteso il ritorno della squadra nel capoluogo piemontese: si sono registrati momenti di tensione con le forze dell’ordine, prima del confronto tra una delegazione di tifosi e la squadra. Come riporta ‘Toro News’, Comi e Moretti sono stati spintonati.

VIDEO DAL PROFILO TWITTER DI TORO NEWS