Torino, consegna cocaina a domicilio nel quartiere Santa Rita: arrestato 75enne

A 75 anni di età girava a bordo della sua utilitaria per le case del quartiere Santa Rita, a Torino, per vendere cocaina: gli agenti di Polizia lo hanno arrestato dopo averlo scoperto sul fatto.

COLTO SUL FATTO

E’ accaduto lo scorso martedì pomeriggio. Dopo aver posteggiato la sua auto in doppia fila l’anziano si è avvicinato ad un’altra auto, dove, dal finestrino lato passeggero, ha consegnato, dopo averlo prelevato dal suo marsupio, un pacchetto di fazzoletti di carta all’uomo alla guida in cambio di alcune banconote accartocciate. All’interno c’era una dose di cocaina, che era stata ceduta in cambio di 70 euro.

FERMATO E ARRESTATO

Fermato, il 75enne ha consegnato spontaneamente un involucro di cocaina. Ne deteneva però uno ancora più grosso dal peso di 16,5 grammi in un contenitore di riso, poi rinvenuto da CAIO, cane poliziotto della Polizia di Stato. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 1650 euro in contanti rinvenuti nella della tasca di un giubbotto riposto nello sgabuzzino, 3 bilancini di precisione, 1 macchinetta sottovuoto e diversi rotoli di cellofan e carta stagnola, nonché ritagli dello stesso materiale.