Torino, commissariata la società che gestisce il Palalpitour

Il Prefetto di Torino, Claudio Palomba, con un provvedimento antimafia ha commissariato la società Parcolimpico srl, responsabile della gestione, tra le altre, del Palalpitour che ospiterà le Atp Finals di tennis il prossimo novembre. Il prefetto Giorgio Zanzi è stato nominato amministratore per la straordinaria e temporanea gestione della società.

“Si precisa che i provvedimenti adottati – si legge nel comunicato – hanno finalità preventiva e sono stati predisposti per salvaguardare tutti gli aspetti di legalità delle attività già poste in essere e di quelle future, garantiranno la totale continuità dell’organizzazione e il puntuale rispetto del cronoprogramma di un evento di livello internazionale, che produrrà effetti estremamente positivi per tutto il territorio di Torino e del Piemonte”.

“Si rappresenta inoltre che i riferimenti relativi a regalie di biglietti ad esponenti di sodalizi criminali sono ascrivibili a precedenti eventi, in quanto l’imponente e favorevole vendita dei biglietti dei NITTO ATP, a cui è stato dato ampio risalto nei giorni scorsi, non è stata gestita da Parcolimpico”.