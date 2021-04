Torino, commercianti in piazza: “Fateci lavorare”. Cirio: “No tasse per almeno sei mesi”

Di nuovo in piazza per chiedere riaperture immediate a Torino. Circa duecento lavoratori del mondo del commercio e del turismo hanno dato vita a una protesta a Torino per chiedere di poter tornare a lavoro. Esposti cartelli dell’Ascom e di altre categorie, a invocare sostegni e provvedimenti rappresentanti del mondo della ristorazione, dei bar, del turismo, delle palestre e del commercio in generale. La presidente dell’Ascom, Maria Luisa Coppa, è stata ricevuta dal prefetto Claudio Palomba.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha assicurato che domani sarà in Piemonte il generale Figliuolo a cui chiederà “solo una cosa: vaccini. Prima vacciniamo tutti, prima ripaartiamo”. Anche Cirio ha incontrato i manifestanti, a cui ha fornito la sua solidarietà. Quindi una proposta: “Il semestre o l’anno bianco è il provvedimento più facile da adottare. Non si possono pagare tasse allo Stato quando non si è potuto lavorare per incassarle”.