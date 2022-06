Torino Comics, manga e maghi fra cosplayer e doppiatori

“We believe in magic”, noi crediamo nella magia, è l’inno con il quale Torino Comics si riaffaccia al grande pubblico attraverso un’edizione speciale in programma al Lingotto Fiere da domani a domenica compresa. Era solo una questione di tempo, in sostanza, prima o poi il fantastico universo degli anime, dei manga, dei fumetti si sarebbe incontrato con quello della magia di cui Torino è una delle capitali internazionali. E così, a entrare nei 50.000 metri quadrati dei Padiglioni 2 e 3 questo fine settimana, non saranno soltanto editori, cosplayer o youtuber ma anche Walter Rolfo dei Masters of Magic, che darà vita a una vera e propria scuola alla Harry Potter, e il Mago Sales direttore del Museo della Magia di Cherasco al quale verrà anche dedicata una mostra. Come da copione, invece, Torino Comics sarà suddiviso in cinque aree tematiche: Area Comics, con i protagonisti italiani del mondo del fumetto, sketch e disegni personalizzati, conferenze e incontri; Area Cosplay, competizioni internazionali, grandi ospiti, karaoke e karacosplay, workshop tematici; Content Creator, youtuber, tiktoker, e streamer incontrano il pubblico di appassionati con meet&greet ed eventi di intrattenimento; Games, Esport e Videogames, con le finali nazionali dei tornei dei più importanti titoli del mercato, giochi di ruolo, di carte e da tavolo, dimostrazioni dal vivo e la presenza dei maggiori editori italiani del settore; Cinema, musica & live, attori, doppiatori e personaggi del grande schermo e delle principali piattaforme di streaming, oltre ad un’area dedicata all’intrattenimento con esibizioni e live show. Tra le star attese, quindi, l’attore nordirlandese Kristian Nairn, Hodor del “Il trono di spade”, tra i doppiatori Giorgio Perno voce di Ralph Macchio, Luca Ghignone, “Dragon Ball”, “One Piece”, Naruto. Gradito ritorno è quello delle voci di “South Park”, celeberrimo cartone animato statunitense che viene doppiato proprio a Torino. Per quanto riguarda gli youtuber, si attendono: Grenbaud, Gaia Clerici, Andreadel1988, David Rubino, Gskianto, Stortomanontroppo, Lele Giaccari, MadyGio, Kilnier, Gioee, Soryu, Vorla028.