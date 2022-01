Un clochard è stato trovato morto nella mattinata di oggi a Torino, nel quartiere San Paolo.

L’uomo, ancora non identificato, era un senzatetto che gravitava nella zona e che spesso dormiva su una panchina in corso Rosselli. Secondo i residenti si era presentato qualche giorno fa a chiedere dell’acqua calda in un bar perché “troppo infreddolito”, ma rifiutava sempre ogni invito di accoglienza o aiuto presso strutture pubbliche o private.