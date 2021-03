Torino, clochard minaccia i sanitari del 118 con un collo di bottiglia: denunciato

Clochard denunciato dopo aver minacciato alcuni operatori del 118. E’ successo ieri sera, poco dopo le 23:00, quando è stato allertato il 112 Nue. I sanitari erano fermi su corso Vinzaglio, impegnati in un servizio di assistenza ai senzatetto, quando improvvisamente un clochard, un somalo di 35 anni, si è avvicinato brandendo il collo di un bottiglia.

L’uomo, fuori controllo, inveiva contro i sanitari, che, spaventati, si sono rifugiati all’interno del mezzo. Grazie alla descrizione fornita, gli agenti del commissariato Centro hanno rintracciato il clochard dopo pochi minuti in corso Ferraris. Il somalo, con precedenti, è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale e sanzionato per aver violato le normative vigenti atte a contenere la pandemia.