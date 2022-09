Torino città del cinema, cinque set al via

Dopo un’estate di calma apparente, da oggi le cose in città cambiano: la Film Commission Torino Piemonte ha annunciato il via di ben cinque diverse produzioni di cinema e tv che animeranno le vie sotto la Mole nelle prossime settimane. Mentre la Mostra del cinema di Venezia volge al termine, dopo essere stata una bella vetrina per alcuni interessanti film e documentari girati nei mesi scorsi sul territorio, ora è il turno di nuovi set e nuovi autori.

Sono due lungometraggi per il cinema e tre serie tv: “La bella estate” da Pavese e lo spagnolo “Birds”, oltre alle seconde stagioni di “Cuori” e “Il Re” che si affiancano alla prima di “Anima gemella” (a ottobre poi arriveranno Giorgio Diritti con “Lubo” e l’ultima annata de “L’amica geniale”). «Un’estate che si chiude nel migliore dei modi per noi e che ci proietta verso un autunno di altrettanti importanti risultati», commenta la presidente della Film Commission, Beatrice Borgia. «Siamo davvero soddisfatti di poter annunciare la presenza in contemporanea in Piemonte di ben 5 set prestigiosi, proprio mentre siamo presenti alla Mostra di Venezia con sei titoli. Stiamo inoltre lavorando a pieno ritmo per accogliere al meglio le produzioni che prenderanno il via in autunno: primo ciak in ottobre già confermato per altri 4 progetti, 2 serie tv e 2 lungometraggi».

Laura Luchetti è finalmente pronta, dopo alcuni rinvii, per lavorare a “La bella estate”, che sarà realizzato interamente in città per sei settimane. Solo quattro giorni a Torino, dopo circa tre settimane di preparazione, serviranno a “Birds”, scritto e diretto da Pau Durà, per completare la sezione italiana di un road movie che parte da Valencia e arriva in Romania.

Dal 22 agosto sono iniziate le riprese sul lago Maggiore, a Solcio di Lesa in provincia di Novara, della serie Mediaset “Anima Gemella”, per la regia di Francesco Miccichè e con Daniele Liotti protagonista. Da oggi invece iniziano le nuove puntate di due delle serie più amate dello scorso anno: “Cuori 2” riporterà in scena le vicende dell’equipe delle Molinette-Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Le riprese si prolungheranno per 17 settimane, coinvolgendo nuovamente una forte componente di professionisti e attori locali. Infine, “Il Re”, prison drama di Sky che vedrà nuovamente Luca Zingaretti nei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera, affiancato da Isabella Ragonese e Anna Bonaiuto, e che avvia le riprese della seconda stagionepresso l’ex Carcere Le Nuove. La serie proseguirà le riprese per 7 settimane.