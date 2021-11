Torino, circolava con una bici trasformata in ciclomotore: sanzionato

Nel fine settimana gli agenti del Comando Territoriale IV “San Donato – Campidoglio – Parella” della Polizia Municipale hanno fermato e sanzionato un 33enne italiano a Torino, trovato a guidare una bicicletta trasformata in ciclomotore.

IL SISTEMA

L’uomo è stato fermato sulla carreggiata laterale nord di corso Regina Margherita, all’altezza del civico 286. Aveva modificato la bicicletta montando un motorino elettrico azionato da un acceleratore a mano che trasmette il movimento alla catena, trasformandolo di fatto in un ciclomotore elettrico.

LE SANZIONI

Il conducente è stato sanzionato ai sensi dell’art. 93 del Codice della Strada perché “circolava senza che fosse stato rilasciato il documento di circolazione“, ai sensi dell’art. 193 perché “il veicolo circolava senza la copertura assicurativa“, ai sensi dell’art. 171 perché “circolava senza indossare il casco protettivo”, ai sensi dell’art. 126 perché “circolava con patente scaduta“, – ai sensi dell’art. 180 perché “circolava senza portare con sé la patente di guida“. L’importo totale delle sanzioni pecuniarie è pari a 1.149 euro. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e fermo amministrativo.

“TROPPI VEICOLI IRREGOLARI IN STRADA”

Il Vice Comandante Vicario della Polizia Municipale, Alessandro Parigini, si dice preoccupato della crescita di velocipedi irregolari su strada, in parte acquistati su internet e in parte modificati dagli stessi proprietari. “E’ un fenomeno in crescita che mette a rischio la sicurezza e l’incolumità di chi utilizza questi ‘mezzi’, ma rappresentano un pericolo anche per gli altri utenti delle strade. Abbiamo già intensificato i controlli e ancor di più lo faremo in futuro, proprio per salvaguardare la sicurezza stradale”.