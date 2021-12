Torino, cinque pusher arrestati a Barriera Milano

Cinque persone sono state arrestate dagli agenti del Commissariato Barriera di Milano per vendita di sostanze stupefacenti.

Lo scorso lunedì un uomo, trentaduenne di origine straniera, veniva avvicinato dagli agenti insospettiti dal suo girovagare per via Bra con fare sospetto ma, appena questo accade, l’uomo scappa, rifugiandosi in un negozio. Viene comunque fermato dagli agenti che scoprono, dai successivi accertamenti, come l’uomo fosse destinatario di un divieto di dimora nel comune di Torino e avesse precedenti di polizia per stupefacenti. Viene anche trovato in possesso di un mazzo di chiavi del quale non riesce a fornire spiegazioni. Le indagini hanno permesso agli agenti di collegare le chiavi rinvenute a un alloggio di via Cigna dove i poliziotti fanno successivamente accesso. All’interno dell’abitazione, vengono trovate altre due persone: un gabonese di 28 anni e un liberiano di trentasette. Soprattutto all’interno dell’appartamento, gli agenti trovano una trentina di dosi di cocaina, quasi 4000 euro in contanti e il materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Tutti e tre i cittadini stranieri vengono arrestati per spaccio.

Sempre lunedì, viene arrestato un cittadino senegalese di 24 anni trovato in possesso di 18 grammi di stupefacente nel corso di un controllo: nel suo alloggio gli agenti trovano poi circa 130 grammi di cocaina e crack, oltre a 1650 euro in contanti e al necessario per il confezionamento delle dosi.

Una quinta persona è stata arrestata martedì pomeriggio in corso Palermo: si tratta di un diciannovenne zambiano, trovato in possesso di 13 dosi di stupefacente. La successiva perquisizione a casa ha permesso agli agenti di rinvenire numerosi altre dosi di stupefacente e oltre 700 euro in contanti.