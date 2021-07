Torino: chiede di essere arrestato perché non riesce più a spacciare

Un venticinquenne marocchino, la scorsa domenica mattina, in evidente stato di ubriachezza, si è presentato al corpo di guardia del Comm.to Madonna di Campagna pretendendo di essere arrestato e accompagnato in carcere. Il motivo della particolare richiesta è stato che a suo dire non riusciva più a spacciare negli orari a lui più congeniali a causa dell’obbligo di firma a cui è sottoposto.

Nonostante l’ovvio diniego degli agenti, l’uomo insisteva pretendendo l’arresto; anche all’arrivo di una Volante sul posto, non demordeva, affermando che lo Stato Italiano fosse “complice del suo malessere” impedendogli di fatto l’unica attività fonte di sostentamento per lui.

Il giovane con numerosi precedenti penali, irregolarmente residente in Italia e inottemperante a diverse espulsioni, è stato poi condotto pressi gli uffici della Polizia Scientifica per il fotosegnalamento; successivamente veniva denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio, resistenza e minacci a Pubblico Ufficiale.

Ma alla fine, l’uomo è riuscito comunque nel suo intento. È stato infine arrestato per essersi scagliato con veemenza contro i poliziotti che lo aveva rimesso precedentemente in libertà.