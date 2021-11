Torino-Ceres, semafori accesi ma il traffico va sempre in tilt

Si accendono finalmente i semafori ma in largo Grosseto e dintorni la questione traffico pare tutt’altro che risolta. Al nuovo incrocio semaforizzato i via di ultimazione, infatti, si contrappone ancora la chiusura del sottopasso che collega i corsi Potenza e Grosseto. E i cui lavori dovrebbero concludersi con la primavera del nuovo anno. «Fin quando non apriranno quel passaggio, snodo fondamentale – spiega Vito Gioia, presidente di via Stradella -, vivremo in mezzo agli ingorghi. Almeno nelle ore di punta. Sotto Natale non è certo un bel biglietto da visita».

La prova negli ultimi giorni con le foto di infinite code lungo i controviali che preoccupano sia i commercianti sia i residenti che temono oggi il formarsi di una nuova piazza Baldissera. «Rischiamo di perdere altri clienti e di passare un brutto dicembre» protesta Antonio Ienco, negoziante di via Stradella. Un problema che interessa tutti gli esercizi commerciali di Madonna di Campagna e Borgo Vittoria che da anni attendono, con pazienza, la fine dei lavori della Torino-Ceres.