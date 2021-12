Torino, cerca di rapinare una passante minacciandola con una tronchese: arrestata

Barriera Milano, Torino. Sono da poco passate le 14:00 quando sente suonare il citofono della propria abitazione. Dall’altra parte, una voce femminile chiede di poter accedere all’interno dello stabile per poter imbucare alcune lettere. L’uomo le apre ma dallo spioncino della porta vede una ragazza dirigersi verso le cassette della posta con una tronchese al seguito e numerosa corrispondenza nella tasca posteriore dei pantaloni. L’uomo avverte immediatamente il 112 NUE e inizia a seguire la giovane, che nel frattempo aveva già abbandonato il palazzo.

Pochi istanti dopo, nei pressi di via Sempione, la ragazza avvicina una passante e, minacciandola con la tronchese, le intima di consegnarle dei soldi. Al diniego della vittima, pretende il suo cellulare, avvicinandole pericolosamente l’utensile al volto. La resistenza opposta dalla passante mette in fuga la giovane che, grazie alle indicazioni fornite, verrà rintracciata dagli agenti della Squadra Volante mentre sta tentando di spezzare la catena di una bicicletta.

Arrestata per tentata rapina, tentato furto e denunciata per sottrazione di corrispondenza in quanto le missive sono risultate appartenere alle famiglie di uno stabile della zona.