La prima giornata con le nuove modalità di accesso ai vaccini decisa dalla Regione? Proibitiva. Sì, perché c’è chi è rimasto in fila anche tre ore all’hub del Lingotto. Anziani e gente di mezza età per la terza dose. Altri per la prima. E persone col Green Pass in scadenza. Tutti ammassati. Senza cordoni per regolare la fila né indicazioni.

TUTTI I DETTAGLI SU CRONACAQUI DOMANI IN EDICOLA