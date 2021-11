Torino, canoa si ribalta nelle acque del Po: vigili del fuoco soccorrono atleta

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Torino, nelle acque del fiume Po ai Murazzi, per un incidente che ha visto una canoa ribaltarsi nella zona delle rapide, vicino al ponte Vittorio Emanuele.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori e la squadra 21 e del nucleo Saf, che hanno raggiunto la malcapitata, un’atleta tedesca impegnata in un allenamento, riconducendola a riva. Presa in cura dal personale sanitario, è in buone condizioni ma un po’ spaventata e infreddolita.