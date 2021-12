Torino, camion si ribalta e sfonda la vetrina di un negozio [VIDEO]

Incidente, questa mattina, in corso Regina Margherita, a Torino. Un incidente particolare, vista la sua dinamica. Sì, perché un camion si è ribaltato sfondando col braccio meccanico la vetrina di un negozio. Per fortuna, non si registrano feriti.

Il mezzo trasportava diversi assi in legno da utilizzare per i lavori nella palazzina antistante, ma qualcosa non è andato nel verso giorno durante le operazioni di scarico e il camion si è ribalta, danneggiando anche un’auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco.

L’incidente del camion – IL VIDEO:

LEGGI ANCHE:

Encomio solenne per il carabiniere eroe Maurizio Sabbatino