“Sono contento di Juric, è un allenatore che ha grandi capacità e qualità. Ha dato un gioco alla squadra e i ragazzi lo seguono molto. Sta facendo un buon lavoro, ma penso che abbiamo qualche punto in meno rispetto a quelli che potevamo avere”. Sono le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni della trasmissione Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay.

In merito allo sfogo di inizio stagione del tecnico, che chiedeva rinforzi, Cairo ha risposto: “La franchezza in un rapporto è giusta. E’ arrivato qui in un momento non brillante del Torino, quindi era lecito che si facesse qualcosa. Preferisco chi mi dica le cose quando si è ancora in tempo per intervenire: l’ho apprezzato”.

E’ poi stato il turno di Ivan Juric, che ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Torino-Bologna (domenica 12 dicembre, ore 12:30). L’ex allenatore del Genoa lancia una stoccata al suo presidente: “Il club non è intervenuto, neppure dopo le mie parole in estate. Non c’è stata la volontà di costruire quello che avevo in mente”. Ora, però, la situazione è diversa. “Sono contento della squadra, la sento mia. Dobbiamo solo avere più fame per portare a casa la vittoria”.