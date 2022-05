Macabra scoperta in un appartamento di Torino, quartiere Aurora, dove in un condominio di via Piossasco 15 è stato trovato il cadavere mummificato di un uomo.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. A lanciare l’allarme i vicini di casa. Vittima un anziano di nazionalità italiana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, i sanitari ed i carabinieri.