Torino, botte e dispetti tra clochard in piazza Cln per il controllo del territorio [FOTO e VIDEO]

Ancora disagi in piazza Cln, in centro a Torino, una zona ormai diventata vera e propria “casa” per i clochard. Ma dalla semplice “residenza”, i senzatetto sono ora passati anche a risse e veri e propri dispetti, il tutto in una condizione di degrado sempre più preoccupante in quello che dovrebbe essere il “salotto buono” della città.

I video girati durante le ultime serate parlano chiaro: la situazione è fuori controllo. I residenti continuano a protestare esasperati, ma dal Comune ancora nessuna risposta.

