Torino, boom di presenze al Palavela: resterà aperto anche a febbraio

Con oltre 20.000 presenze dall’apertura a fine ottobre, la pista del Palavela si conferma un punto di riferimento immancabile per gli appassionati dell’intrattenimento sul ghiaccio a Torino, luogo di incontro per pattinare liberamente con amici e familiari, per imparare le basi o migliorarsi nella pratica di questo magico sport, ma anche per partecipare ad eventi e spettacoli sempre diversi e coinvolgenti.

Per questa ragione, a grande richiesta dei nostri numerosi e affezionati pattinatori, la pista – che doveva chiudere al pubblico alla fine del mese di gennaio – rimarrà aperta ancora per qualche settimana nel mese di febbraio, includendo due momenti speciali dedicati a San Valentino e a Carnevale in cui ci saranno molte sorprese.

Il Palavela, prossima sede del pattinaggio di figura delle attesissime Universiadi Invernali di Torino2025, il 25 febbraio ospiterà anche uno degli eventi più spettacolari ed emozionanti mai realizzati sul ghiaccio: Cinema On Ice, un galà a cui parteciperanno atleti come Carolina Kostner e la coppia francese, oro ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron. I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita su Ticketone e presso la biglietteria del Palavela.

Questo il nuovo calendario delle aperture di febbraio:

Giovedì 20:30-00:00 Venerdì 20:30-00:30 Sabato 15:30-19:30/20:30-00:30 Domenica 11:00-14:30/15:30-19:30

Aperture straordinarie:

martedì 14 febbraio FESTA DI SAN VALENTINO: apertura dalle 20.30 alle 24.00 martedì 21 febbraio FESTA DI CARNEVALE: apertura dalle 15.00 alle 19.00 e apertura serale dalle 20 alle 24.00

I biglietti per accedere alla pista sono acquistabili su TicketOne e presso la biglietteria del Palavela.