Torino, bimba di 3 anni affetta da Sma salvata da una rivoluzionaria terapia genetica

Una bimba di 3 anni affetta da Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è stata salvata e potrà camminare grazie all’intervento dei medici dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino che hanno effettuato una innovativa terapia genetica ed una chirurgia dell’anca.

“MIRACOLO SENZA PRECEDENTI”

Lo comunica la Città della Salute, che parla di “miracolo senza precedenti”. La piccola era infatti incapace di mantenere una posizione anche solo seduta e l’aspettativa di vita era inferiore anche ai suoi attuali tre anni. A Torino la bimba è stata trattata con una rivoluzionaria terapia di modulazione genetica presso il Dipartimento Patologia e Cura del Bambino “Regina Margherita” della Città della Salute di Torino (diretto dalla professoressa Franca Fagioli), eseguita dalla dottoressa Federica Ricci, dell’équipe della Neuropsichiatria Infantile (diretta dal professor Benedetto Vitiello), in collaborazione con l’area pediatrica del Gruppo Neuromuscolare (coordinato dalla professoressa Tiziana Mongini).

IL TRATTAMENTO

Tale trattamento ha previsto l’utilizzo di brevi frammenti di materiale genetico (oligonucleotidi antisenso, ASO) che, somministrati tramite puntura lombare prima quattro volte in due mesi e quindi ogni quattro mesi, permettono di far produrre la proteina mancante, necessaria per lo sviluppo e per la sopravvivenza dei motoneuroni e per mascherare il difetto spontaneo del gene.

L’INTERVENTO ALLE ANCHE

La conformazione delle anche, in aggiunta, non le avrebbe permesso di camminare correttamente, cosa alla quale l’équipe specializzata ha rimediato con un doppio intervento di correzione, pioneristico in Italia per una bimba con forma severa di Sma. Gli interventi sono perfettamente riusciti e adesso genitori, medici e terapisti, impegnati nella riabilitazione intensiva post-operatoria, hanno potuto vedere la piccola in piedi ed ora aspettano speranzosi il miracolo: i primi passi.