Torino, beccato con 800 grammi di cocaina e più di 8mila euro in contanti: 45enne in manette

Beccato con quasi 800 grami di cocaina, un 45enne marocchino è finito in manette a Torino. E’ successo venerdì sera, quando gli agenti del Commissariato Barriera di Milano hanno fermato l’uomo per un controllo in corso Principe Oddone. In auto aveva 500 grammi di cocaina e 6.705 euro in contanti.

I controlli si sono estesi nell’abitazione del 45enne: lì sono stati recuperati altri 2mila euro in contanti e due panetti di cocaina dal peso totale di 250 grami. Inoltre i poliziotti hanno recuperato e sequestrato il materiale usato per il confezionamento della droga. Il marocchino è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.