Torino, beccato a spacciare nei pressi della stazione di Porta Nuova: in manette

Un 35enne gambiano senza fissa dimora, con numerosi precedenti per droga e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella città di Torino, nonché irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e spaccio. Lo straniero è stato notato dagli agenti della Polizia Ferroviaria nelle adiacenze della stazione di Porta Nuova, mentre ha tentato di eludere il controllo allontanandosi in sella a una bicicletta.

Fermato, aveva addosso diversi involucri contenenti hashish, marijuana e cocaina. Per lui sono scattate le manette.

