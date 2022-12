Torino, beccato a guidare con la patente falsa: denuncia e multa da 5mila euro

Ieri pomeriggio, durante un controllo ordinario all’interno dell’area pedonale “Borgo Dora”, gli agenti del comando Porta Palazzo della Polizia Locale di Torino hanno fermato un veicolo guidato da un uomo che ha esibito una patente di guida conseguita in Polonia che, per svariati motivi, tra cui la difformità del documento dai modelli originali e la residenza del soggetto diversa dal paese che ha rilasciato il titolo abilitativo, ha insospettito i civich.

Dopo l’accertamento dell’Ufficio Falsi Documentali del comando di via Bologna che ha confermato che si trattava di una patente contraffatta, gli agenti hanno indagato in stato di libertà il conducente, un uomo di nazionalità nigeriana, per possesso e uso di atto falso.

Il documento è stato posto sotto sequestro giudiziario e all’indagato è stata comminata anche la sanzione di oltre 5.000 euro per guida senza patente. Il veicolo è stato inoltre sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.