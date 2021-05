Torino batte Stoccolma. Arrivano le Universiadi: «Tutta l’Italia è con voi»

L’ultima volta è stata nel 2007. La prima, quella in cui le Universiadi sono nate nella loro versione estiva, proprio a Torino nel 1959 dall’intuizione di Primo Nebiolo. La prossima, invece, sarà la 32esima edizione, che nel 2025 porterà all’ombra della Mole Antonelliana oltre 3mila giovani atleti, pronti a sfidarsi sulle montagne del Piemonte, supportati da un esercito di 2mila volontari. Una bella vetrina, ma anche una buona boccata d’ossigeno visto che l’evento muoverà qualcosa come 121 milioni di euro, 85 milioni solo per gli investimenti previsti per i villaggi, che diventeranno residenze universitarie e non solo, oltre a 28 milioni che saranno stanziati per l’organizzazione dell’evento dal Governo, mentre altri 9 milioni saranno garantiti da Regione, Comune e Università.

La cerimonia di assegnazione

La nostra città ha battuto Stoccolma e a darne l’annuncio sono state le parole scandite in modo solenne dal segretario generale della Federazione internazionale sport universitario, Eric Saintrond, accompagnato da Lorenzo Lentini del comitato esecutivo e dal direttore dei Giochi mondiali universitari, Milan Augustin. Una delegazione a cui hanno fatto gli onori di casa tutte le autorità e un’ampia rappresentanza del Cus Torino, che ha accolto gli ospiti e parte dei trenta delegati Fisu attesi al voto presso l’Aula Magna dell’Università alla Cavallerizza Reale. Stesso cortile in cui la gioia della vittoria è strabordata all’uscita del presidente Riccardo D’Elicio, pronto a sfilare in parata con il tricolore fino in piazza Castello per l’entusiasmo che ha scatenato l’assegnazione di un evento tanto ambito. Specie dopo lo smacco delle Olimpiadi 2026 lasciate a Milano e Cortina.

Novanta giorni per il programma

Il comitato promotore presieduto dall’assessore Fabrizio Ricca avrà novanta giorni per individuare le risorse necessarie a copertura finanziaria dell’evento, la cui cerimonia di assegnazione ha visto l’intervento della sottosegretaria allo Sport, nonché quattro volte medaglia d’oro alle Universiadi, Valentina Vezzali. «La candidatura di Torino ha il sostegno di tutto il Paese. Torino e il Piemonte sanno bene il valore di questi eventi internazionali, per l’indotto e l’eredità». Le gare di sci, freestyle e snowboard saranno ospitate a Bardonecchia, quelle di biathlon e sci di fondo a Pragelato. Altri eventi invece sono programmati a Pinerolo e Torre PelliceLe discipline del ghiaccio saranno a Torino, come le cerimonie di apertura e chiusura.