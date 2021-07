Torino, avvicina una nonnina al supermercato e le ruba la pensione da oltre mille euro

Prima l’ha vista uscire dall’ufficio postale, poi, dopo la spesa in un supermercato di via Stradella, a Torino, ha avvicinato l’anziana ottantenne che aveva da poco ritirato la pensione. E’ successo giovedì scorso.

IL FATTO

La ladra, una romena accompagnata da una bambina, ha chiesto alla vittima di regalarle la moneta da un euro che era dentro al carrello, ricevendo un sì. Poi si è accostata all’anziana, che aveva le mani occupate dalla borsa della spesa, e le ha sfilato il portafoglio e il cellulare dalla borsa, per poi allontanarsi.

La ‘nonnina’, preoccupata perché nel portafogli aveva i 1.350 euro appena prelevati, ha chiesto aiuto al personale del supermercato. Sul posto è poi giunta una pattuglia della Squadra Volanti, a cui ha fornito la descrizione della malvivente. Non lontano dal negozio, nei pressi di un camper, gli agenti hanno sottoposto a perquisizione una donna, che nella borsa aveva 1.700 euro in contanti. Parte della somma è stata restituito all’anziana derubata, la restante è stata sequestrata. La donna, di 44 anni, è stata arrestata per furto pluriaggravato.

